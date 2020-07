Metade dos parques aquáticos algarvios reabrem com pouca procura

“Reabrimos com uma autolimitação de 30% e, infelizmente, nem esse valor está a ser ocupado. Neste momento, nem 10% são usados”, lamentou o diretor de Relações Externas do Zoomarine.

Na abertura de portas do Zoomarine costuma haver uma longa fila com várias centenas de pessoas, que procuram desfrutar ao máximo o dia no parque, mas, no sábado, a Lusa constatou que foram pouco mais de uma centena os que faziam fila para serem os primeiros a entrar.

Para um melhor controlo do público, as duas estruturas que optaram por abrir adotaram uma venda preferencialmente 'online' e com um registo obrigatório, que lhes permite saber antecipadamente quantos visitantes terá o parque e, assim, fazer a gestão dos espaços.

O Zoomarine em Albufeira reabriu a 10 junho com uma redução de um terço da sua lotação, de nove mil para três mil visitantes, o Slide & Splash em Lagoa com uma redução para metade dos habituais 4.200, enquanto o Aquashow em Quarteira e o Aqualand em Alcantarilha, concelho de Silves, anunciaram que só irão reabrir em 2021.

Dois dos quatro parques de diversão aquáticos do Algarve reabriram para este verão, procurando cumprir todas as regras das entidades de saúde, mas com uma perspetiva de público bem inferior.

Ao contrário de anos anteriores, portugueses são o público principal

O parque abriu para a temporada de 2020 no início de março, mas optou por encerrar uma semana depois, ainda antes do anúncio do Governo no âmbito das medidas para a prevenção da pandemia de Covid-19. As portas só voltaram a reabrir a 10 de junho, quando foi garantido o cumprimento das regras das autoridades de saúde.

“Diminuímos a capacidade do parque para 30% e do parque aquático para 50%. Nos estádios, fizemos a marcação dos lugares para que as pessoas possam facilmente identificar onde se podem sentar, aumentámos a higienização, fizemos a marcação do piso para que circulem sempre pelo lado direito e criamos ruas com sentido único”, realçou Natália Neves, diretora operacional do parque.

Ainda assim, a reabertura tem acontecido por áreas, “primeiro com zona zoológica, o cinema 4D e o aquário”, depois as “áreas aquáticas” e, na semana que passou, houve autorização para a abertura dos equipamentos mecânicos, que “se deve iniciar até ao próximo fim de semana e que será feita de forma faseada”, adiantou a responsável.

Para Élio Vicente, é importante que os visitantes possam continuar a sentir os “momentos especiais” no parque, mas realçou que este ano “é necessário haver um equilibro entre a segurança e saber como o divertimento não coloca em risco as pessoas à volta”.

A pouca afluência de visitantes é notória ao longo de um passeio pelo parque, reflexo de uma diminuição nos turistas no Algarve, nomeadamente britânicos, que contabilizam metade dos visitantes do espaço, e Élio Vicente reconheceu que este ano vão continuar a apostar nos portugueses, “o público principal no período do verão”.