Se a Florida fosse um país seria o quarto mais infetado do mundo

Veja também:

O Estado da Flórida, nos Estados Unidos, registou um recorde de 15.000 novos casos de Covid-19 no espaço de 24 horas, este domingo.

Com os números atuais, se a Florida fosse um país seria o quarto com mais casos de coronavírus em todo o mundo, só atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com dados da Reuters.

O número de novos casos na Florida já ultrapassou os recordes diários de todos os países europeus durante a pandemia, bem como o recorde de novos casos registados em Nova Iorque, que foi de 12.847 no dia 10 de abril, numa altura em que era o epicentro do surto nos Estados Unidos.

Não obstante o aumento de novos casos na Florida, a Disney decidiu reabrir o parque de diversões Disney World, embora com limites de entradas e uma variedade de outras medidas de segurança, como a utilização de máscaras e medição de temperatura.

De acordo com os dados da Reuters, o número de infeções continua a aumentar em cerca de 40 Estados americanos, quando se olham para as últimas duas semanas. A nível nacional os Estados Unidos têm registado cerca de 60 mil novos casos todos os dias, durante os últimos quatro dias seguidos.