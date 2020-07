Número de mortos em África sobe para 12.988 em quase 578 mil casos

Veja também:

O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu este domingo para 12.988, mais 232 nas últimas 24 horas, em quase 578 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 577.904, mais 18.891 nas últimas 24 horas, enquanto o número de recuperados é este domingo de 287.011, mais 13.129.

A África Austral regista o maior número de casos (273.417) e passou neste domingo os quatro mil mortos (4.119), a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais mortos e mais infetados em todo o continente, com 264.184 casos e 3.971 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes (5.250), tendo 123.172 infeções.

A África Ocidental conta 1.562 mortos em 95.300 infetados, a África Oriental regista 1.223 vítimas mortais e 45.634 casos, enquanto na África Central há 834 mortos e 40.381 infeções.

Depois da África do Sul, o Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, contabilizando hoje 3.769 mortos e 81.158 casos de infeção, seguindo-se a Argélia, que passou este domingo as mil vítimas mortais (1.004) e tem 18.712 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 724 mortos e 31.987 infetados, e o Sudão, com 650 mortes e 10.250 casos.