Espanha. PP repete maioria na Galiza

As eleições regionais na Galiza deram, mais uma vez, a vitória ao Partido Popular espanhol.

António Nunez Feijó consegue este domingo a quarta maioria absoluta.

No entanto, há surpresas: o bloco nacionalista galego triplica o número de deputados e o Podemos fica fora da assembleia autónoma.

Já no País Basco, o partido nacionalista basco vence as eleições e pode reeditar a coligação com os socialistas.

Este domingo, o Cidadãos e o VOX, de extrema-direita, conseguem entrar no Parlamento basco.