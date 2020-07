Covid-19. Médio Oriente soma mais de 20 mil mortes e mais de metade foram no Irão

Veja também:

A pandemia do novo coronavírus fez, até à data, mais de 20 mil mortes no Médio Oriente, das quais mais de metade no Irão, segundo um balanço realizado pela agência France Presse (AFP), a partir de dados oficiais.

Com um total de 20.005 mortes (entre 907.736 casos diagnosticados), o Médio Oriente continua a ser, no entanto, uma das regiões menos afetadas pela atual crise sanitária, que já matou pelo menos 565.166 pessoas em todo o mundo.

O Irão, país com mais de 80 milhões de habitantes, é o mais afetado da região, com 12.829 mortes e 257.303 casos de infeção confirmados, de acordo com os dados oficiais de Teerão divulgados este domingo.

Em termos mundiais, o Irão é o nono país com mais mortes relacionadas com o novo coronavírus.