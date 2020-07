Coronavírus. Brasil volta a ultrapassar os mil mortos em 24 horas

Veja também:

O Brasil registou 1.071 mortos e 39.023 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.974 óbitos com a covid-19, informa o executivo.

No total, o país sul-americano concentra 71.469 vítimas mortais e 1.839.850 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

Segundo o Ministério da Saúde, 263 das 1.071 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.

O Brasil, segundo país com mais mortos e infetados pelo novo coronavírus no mundo, ocupa também a segunda posição das nações com maior número de recuperados, apenas atrás dos Estados Unidos.

Até ao momento, 1.100.873 pacientes conseguiram superar a doença, sendo que 667.508 infetados continuam sob acompanhamento.

A taxa de letalidade da covid-19 no país está fixada em 3,9%, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil, com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, tem agora uma incidência de 34 óbitos e 875,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes.

Geograficamente, o foco da pandemia no país é o estado de São Paulo, que totaliza 366.890 pessoas diagnosticada e 17.702 mortes devido à covid-19, sendo seguido pelo Ceará, que tem hoje 135.945 casos e 6.853 vítimas mortais.

O Rio de Janeiro é também uma das unidades federativas mais afetadas pela covid-19, num total de 129.675 casos de infeção e 11.406 mortos.

O Brasil continua a ser um dos países que menos testa a sua população, numa média de 21,5 mil testes por cada milhão de habitantes. Em termos de comparação, Portugal fez 129,1 mil análises por milhão de habitantes, de acordo com o portal Worldometer.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 561 mil mortos e infetou mais de 12,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.