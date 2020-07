Aeroportos franceses vão testar passageiros de países "de risco"

O porta-voz do Governo esclareceu ainda que o executivo quer realizar cerca de dois mil testes diários, adiantando que não serão feitos testes a quem provar que já foi testado no seu país de origem. Nestes casos, realçou, serão pedidos os comprovativos.

As autoridades de saúde francesas referiram também que, nas últimas semanas, se registou uma inversão na tendência do número de infeções, que tinha diminuído.

Na altura, as autoridades de saúde pediram prudência aos franceses por causa do início das férias para muitos e devido à ponte que coincide com o feriado nacional de 14 de julho, em que se comemora a Tomada da Bastilha.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 565 mil mortos e infetou mais de 12,74 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (134.815) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,24 milhões).

Seguem-se Brasil (71.469 mortos, mais de 1,83 milhões de casos), Reino Unido (44.798 mortos, mais de 288 mil casos), Itália (34.945 mortos e mais de 242 mil casos), México (34.730 mortos, mais de 295 mil casos), França (30.007 mortos, mais de 208 mil casos) e Espanha (28.403 mortos, quase 254 mil casos).

A Índia, que contabiliza 22.674 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com quase 850 mil, seguindo-se a Rússia, com mais de 727 mil casos e 11.335 mortos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.660 mortos associados à Covid-19 em 46.512 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.