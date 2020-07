Wolverhampton vence Everton por 3-0 com golos “escritos” em português

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, venceu este domingo o Everton, por 3-0, num encontro da 35.ª jornada da liga inglesa de futebol, no qual todos os golos tiveram intervenção de jogadores portugueses.

A equipa de Nuno Espírito Santo, que vinha de duas derrotas consecutivas, recuperou o sexto lugar da liga inglesa, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, perdido no sábado provisoriamente para o Sheffield United, somando 55 pontos, menos três do que Manchester United, quinto classificado, que joga com o Southampton ainda este domingo.

Com Rui Patrício, Pedro Neto, Ruben Neves e Daniel Podence no onze titular, os “Wolves” inauguraram o marcador já nos descontos da primeira parte (45+2), na sequência de uma grande penalidade convertida por Raul Jiménez, a punir falta sobre Podence.

Logo no início do segundo tempo, Dendoncker aumentou a vantagem, respondendo de cabeça a um livre cobrado na direita do ataque por Pedro Neto.

Diogo Jota, que entrou em jogo aos 56 minutos, para o lugar de Pedro Neto, estabeleceu o resultado final, antecipando-se à defesa visitante depois de um passe de longa distância de Rúben Neves.

João Moutinho jogou os últimos minutos da partida, ao entrar aos 78 minutos, para o lugar de Raul Jiménez.

O Everton, que desde a retoma da competição somou uma vitória, um empate e duas derrotas e este domingo não contou com André Gomes, lesionado, segue provisoriamente na 11.ª posição da liga, na qual o Liverpool já assegurou o título.