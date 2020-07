Jesus em vantagem na final do campeonato carioca

A equipa de Jorge Jesus marcou no Maracaná por Pedro e Michael. Pelo Flu ainda empatou Evanilson.

O Flamengo venceu o Fluminense, por 2-1, na primeira mão da final do campeonato carioca.

No final do encontro, JJ procurou explicações do árbitro e à saída não foi cumprimentado pelo técnico adversário.

A segunda mão está marcada para a 1h30 de dia 16 de julho (1.30 horas).

A final do campeonato carioca coloca frente a frente o vencedor da Taça Guanabara (Flamengo) e da Taça Rio (Fluminense).