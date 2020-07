Itália. Cristiano Ronaldo salva Juventus com mais dois golos

Dois golos de grande penalidade do português Cristiano Ronaldo permitiram à líder Juventus empatar a 2-2 em casa com a Atalanta e reforçar a liderança na Liga italiana de futebol.

A Atalanta, que vinha de um ciclo de nove triunfos consecutivos, chegou à vantagem pelo colombiano Dúvan Zapata (0-1), aos 16 minutos, a passe do argentino Papu Gómez, colocando em sentido a formação de Turim.

A Juventus empatou por Cristiano Ronaldo (1-1), aos 55 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas a Atalanta, tal como a “Vecchia signora” a disputar a Liga dos Campeões, desfez a igualdade pelo ucraniano Ruslan Malinovskiy (1-2), aos 80.

Com a “nuvem” da segunda derrota consecutiva a pairar em Turim, a Juventus chegou ao empate novamente na conversão de uma grande penalidade por Cristiano Ronaldo (2-2), aos 90 minutos, que elevou para 28 o número de golos marcados na Série A (menos um do que Ciro Immobile, da Lazio).

Apesar do empate, a Juventus, primeira classificada, com 76 pontos, aumentou para oito a vantagem que detém na liderança da Liga italiana para a Lazio, segunda com 68, que perdeu em casa com o Sassuolo (1-2) e ficou ao alcance da Atalanta.

Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque e soma agora sete golos nos últimos seis jogos oficiais. Esta época, o avançado luso tem 32 golos pela Juventus (28 no campeonato, dois na Liga dos Campeões e dois na Taça de Itália), a que se juntam 11 pela seleção portuguesa.

Com o ponto conquistado em casa da Juventus, a Atalanta manteve a terceira posição, agora com 67 pontos, a apenas um da Lazio, que, desde a retoma do campeonato da Serie A, após a suspensão ditada pela covid-19, continua em queda.

Já o Sassuolo somou o quarto triunfo consecutivo, numa partida em que recuperou de uma desvantagem de 1-0, dado a Lazio se ter adiantado no marcador pelo espanhol Luis Alberto, aos 33 minutos, com golos de Giacomo Raspadori (1-1), aos 52, e Francesco Caputo (1-2), aos 91.

O Sassuolo, que não perde para o campeonato há seis jogos, em que soma dois empates e quatro vitórias consecutivas, segue na oitava posição da liga transalpina, com 46 pontos, a cinco pontos do Nápoles (sexto), último na linha europeia.

Por sua vez, a Roma, do treinador português Paulo Fonseca, venceu por 3-0 em casa do Brescia e segurou o quinto posto do campeonato, que dá acesso à Liga Europa, sob ameaça dos perseguidores Nápoles e AC Milan, que domingo se defrontam.

Numa primeira parte sem golos, a Roma materializou em golos a sua superioridade na segunda, por intermédio do argentino Federico Fazio (0-1), aos 48 minutos, do croata Nikola Kalinic (0-2), aos 62, e do prodígio italiano Nicolò Zaniolo (0-3), aos 74.

Na parte final do encontro, o bósnio Edin Dzeko, que aos 77 minutos entrou para o lugar de Nikola Kalinic, esteve por duas vezes perto do golo, mas em ambos os lances atirou ao ferro da baliza do Brescia.

O Brescia, que esta época regressou à Série A, segue no 19.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, e pode cair no final da jornada para o último posto, se o lanterna-vermelha SPAL vencer o Génova (18.º), numa partida entre dois aflitos.