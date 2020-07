Inglaterra. Manchester City goleou, Bernardo Silva marcou

Bernardo Silva marcou na goleada do Manchester City por 5-0 em casa do Brighton, numa 35.ª jornada na qual o Chelsea perdeu por claros 3-0 em casa do Sheffield United, podendo perder a posição de Liga dos Campeões.

Com o campeonato resolvido e o segundo lugar garantido, os “citizens” passearam em casa do Brighton, com o português a marcar o 4-0, aos 56 minutos, na recarga a uma defesa incompleta a remate seu.

Sterling fez um “hat-trick” com tentos aos 21, em remate rasteiro de fora da área, aos 53 com desvio de cabeça na pequena área e aos 81 com a bola, caprichosa, a bater na sua testa, com o atleta no chão, num encontro que teve ainda o festejo do brasileiro Gabriel Jesus, também de cabeça.

O terceiro lugar do Chelsea é que está ameaçado, depois de expressiva derrota por 3-0 na visita ao Sheffield United, que pode destroná-los de um lugar na Liga dos Campeões, reservado aos quatro primeiros.

O irlandês David McGoldrick marcou aos 18 e 77 minutos, primeiro aproveitando um conjunto de ressaltos e depois finalizando um contra-ataque no qual a defesa fez muitas cerimónias para aliviar.

Pelo meio, o escocês Oliver McBurnie marcou aos 33, de cabeça, num lance que mostrou a diferença de atitude entre as equipas.

O Chelsea manteve os 60 pontos, mais um do que o Leicester de Ricardo Pereira, que domingo visita o Bournemouth, e dois do que o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que segunda-feira recebe o Southampton.

Horas antes, o já campeão Liverpool perdeu os primeiros pontos em casa esta época, ao ceder 1-1 com o Burnley, num jogo em que ambos enviaram ainda uma bola ao ferro.

Aos 34, o escocês Andrew Robertson adiantou os 'reds' com um cabeceamento de belo efeito, contudo, aos 69, o avançado inglês de ascendência espanhola Jay Rodriguez empatou num remate sem hipóteses para Alisson.

A série de vitórias caseiras da equipa de Jurgen Klopp para a Premier League já vinha desde janeiro de 2019 e este empate ditou o fim da aspiração de terminar o campeonato com vitórias nos 19 jogos em casa.

Ainda assim, não fez esmorecer o desejo de bater o recorde de 100 pontos na prova - atingido há duas épocas pelo Manchester City de Guardiola -, pois tem 93 quando há ainda nove em disputa.