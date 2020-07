Fórmula 1. Hamilton vence, Ferrari autoelimina-se

Esta foi a 85.ª vitória na carreira do britânico da Mercedes, que está a seis do recorde estabelecido pelo alemão Michael Schumacher.

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Estíria, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, batendo o companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), por 13,993 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull), por 33,698.

Com estes resultados, Valtteri Bottas mantém a liderança do campeonato, com 43 pontos. Hamilton tem agora 37 e subiu ao segundo lugar da classificação.