Benfica “repudia e desmente” acusação de falta de profissionalismo de jogadores

O Benfica “repudia e desmente de forma veemente” uma notícia do Correio da Manhã (CM) que titula “Bruno Lage culpa trio”, responsabilizando André Almeida, Pizzi e Rafa pela sua saída do clube.

Os encarnados consideram que esta informação “atinge de forma leviana e grave a dignidade e o profissionalismo” e defendem a “conduta exemplar” dos seus jogadores.

Segundo o comunicado do clube, "ambos os jogadores [André Almeida e Pizzi] – capitães de equipa – cumpriram sempre de forma escrupulosa todo o plano de trabalho, devendo até dizer-se que, num dos casos, André Almeida deslocou-se todos os dias ao Seixal no período em que a competição foi interrompida devido à pandemia, de forma a poder acelerar a recuperação da lesão e estar, assim, disponível para ser utilizado logo que o Campeonato Nacional fosse retomado”.

“Em relação a Pizzi, os registos individuais dizem que está a realizar a melhor temporada da carreira, com a Imprensa a destacar que pode, inclusivamente, estabelecer o recorde de golos para um médio no futebol europeu”, acrescenta.

“Pizzi, tal como André Almeida, cumpre de forma rigorosa todo o trabalho planificado, seja de ginásio ou qualquer outro", pode ler-se.

Quanto a Rafa, o Benfica lembra que este "atingiu com o treinador Bruno Lage o rendimento que nunca tinha atingido no clube, ao ponto de ter voltado à convocatória da Seleção Nacional – tendo sido decisivo, como também facilmente se reconhece, na Reconquista e no conjunto da temporada anterior, em que apontou 21 golos".

Os três atletas visados também já reagiram nas suas redes sociais, desmentindo o conteúdo da notícia e garantindo que estiveram sempre com o técnico Bruno Lage.

Até esta hora, o treinador Lage ainda não reagiu à notícia do CM.