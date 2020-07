Bispo do Porto em confinamento depois de ter estado em contacto com infetado

Veja também:

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, informou este sábado que se colocou em confinamento profilático, cancelando toda a sua agenda para as próximas duas semanas, depois de ter estado em contacto com uma pessoa que veio a ser diagnosticada com Coronavírus.

O comunicado, publicado no site da diocese, informa que D. Manuel Linda já foi testado e que o resultado foi negativo, mas que optou por se confinar por precaução.

O bispo “participou na última semana, numa reunião pastoral na qual se encontrava uma pessoa que veio a testar positivo à Covid-19”, diz a nota. “Por esse motivo, o senhor D. Manuel Linda realizou teste ao SARS-CoV-2 e o resultado, que chegou neste sábado, dia 11 de julho, revelou-se negativo.”

“Não obstante o resultado do teste, por motivo profilático social, o Bispo do Porto vai cumprir integralmente o período de confinamento, razão pela qual suspende todos os atos presenciais previstos na sua agenda.”

Este desenvolvimento implica que D. Manuel Linda não presidirá às ordenações sacerdotais que se realizam no domingo, na Catedral do Porto.

No seu lugar estará D. Vitorino Soares, bispo auxiliar e Reitor do Seminário Maior do Porto.