Um bombeiro morreu e três ficaram feridos na Lousã

Um bombeiro de Miranda do Corvo morreu e, pelo menos, três ficaram feridos no incêndio da Lousã. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do CDOS.

A vítima mortal será o chefe da equipa de intervenção inicial.

Um dos feridos está em estado grave e foi transportado para o hospital de Coimbra.

Há ainda dois bombeiros da corporação municipal da Lousã que receberam assistência hospitalar por inalação de fumos.



O fogo começou durante a tarde. No local estão cerca de 240 operacionais.

O incêndio terá começado devido a uma trovoada seca. A Proteção Civil já tinha alertado para esta possibilidade durante o dia de hoje.

As circunstâncias do incidente com os bombeiros não são ainda conhecidas.

[em atualização]