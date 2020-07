Incêndio em São João da Pesqueira está dominado

O incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde em Riodades, no concelho de São João da Pesqueira, está agora dominado, avançou à Renascença o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

O incêndio foi dominado pouco depois das 8h30 deste sábado. No entanto, "mantém-se ainda um conjunto de meios no teatro de operações, que irão durante as próximas horas, fazer a consolidação das operações de rescaldo", explica Rui Laranjeira.

No rescaldo deste incêndio, estão ainda dois meios aéreos de combate a operar, para auxiliar os bombeiros nos pontos com maior dificuldade de acesso.



O fogo, que lavrava numa zona essencialmente de mato, teve início cerca das 14 horas de sexta-feira.



No total, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, pelas 05h20 o fogo estava a ser combatido por 297 operacionais, apoiados por 97 veículos.

Chegaram a estar envolvidos no combate às chamas sete meios aéreos, na sexta-feira à noite.

(Notícia atualizada às 9h02 de 11 de julho)