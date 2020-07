Governo promete “medidas substanciais e consolidadas” contra a Covid-19

Veja também:

O Governo promete ter pronto um plano de combate para enfrentar a Covid 19 no Inverno.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, diz que vai haver mais meios humanos e um reforço das capacidades instaladas.

“O próximo inverno é um foco. Não sabemos o que vai acontecer, há uma grande incerteza, mas também há a certeza de que estamos a tomar medidas substanciais e medidas consolidadas para que possamos ter esse plano”, disse.

O secretário de Estado da Saúde esteve este sábado em Odivelas onde vigora o estado de calamidade.

O autarca considera que nesta altura as medidas que estão a ser tomadas são suficientes.

Portugal regista 1.654 mortes (mais oito que na sexta-feira) e 46,221 casos confirmados de infeção com Covid-19 (mais 342 em relação aos dados de sexta-feira, já revistos) casos confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Estes dados representam um aumento de 0,5% e de 0,7% no número de óbitos de de casos confirmados, respetivamente.