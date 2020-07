Fogo em São João da Pesqueira com duas frentes ativas pelas 23h30

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde em Riodades, no concelho de São João da Pesqueira, estava pelas 23h30 com duas frentes ativas e continuava sem colocar povoações em risco, disse à Lusa fonte do CDOS de Viseu.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, pelas 23h30 o fogo estava a ser combatido por 249 operacionais, apoiados por 79 veículos.

Ao final do dia chegaram a estar envolvidos no combate às chamas sete meios aéreos.

O fogo, que lavra numa zona essencialmente de mato, teve início cerca das 14h00.