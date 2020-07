Enfermeiros do Sul alertam para risco de novos surtos em lares de idosos

Veja também:

A Secção Regional do Sul (SRSul) da Ordem dos Enfermeiros (OE) alerta para o perigo de surgirem mais surtos de Covid-19 em lares de idosos.

Num comunicado enviado este sábado à Renascença, a SRSul diz que aumento de casos de Covid-19 em lares não surpreende. “No nosso País, quase um terço do total dos óbitos associados à infeção pelo novo coronavírus (1646 esta sexta-feira) correspondam a utentes” de lares.

“A SRSul, no âmbito das suas competências legais, tem visitado nos últimos quatro anos dezenas de Lares com o objetivo de verificar o modo como se processam e organizam os cuidados de Enfermagem prestados aos Idosos. A SRSul conhece a realidade e tem denunciado muitas situações causadoras de risco para a segurança dos profissionais e dos utentes.”

A organização alerta “com base na sua experiência do terreno, que situações semelhantes à ocorrida em Reguengos de Monsaraz poderão repetir-se”.

Em particular, os enfermeiros apontam o facto de os lares, “na sua generalidade, continuarem a funcionar com os recursos humanos abaixo do mínimo exigido” e de “continuarem a violar a lei no que toca número de Enfermeiros contratados.”

“Perante esta generalizada falta de Enfermeiros”, diz ainda o comunicado “os ajudantes de lar, a mando dos responsáveis”, continuam “a assumir funções que são próprias do profissional de saúde”.

“É necessária uma atenção especial a estes idosos institucionalizados, são os nossos pais, os nossos avós, não os podemos deixar ao abandono, são uma franja da população particularmente vulnerável ao contexto epidemiológico que vivemos. O número de utentes mortos”, lamenta o comunicado, “é demasiado elevado. Mas se nada mudar, a tragédia vai seguramente permanecer.”

Funcionária infetada

Uma funcionária do lar onde teve origem o surto de Covid-19 de Reguengos de Monsaraz recebeu na sexta-feira um teste positivo, depois de quatro resultados negativos entre 18 e 28 de junho, informou este sábado o município alentejano.

A profissional da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) encontrava-se em vigilância ativa na sua residência desde 22 de junho e é o único novo caso positivo a registar na atualização do boletim epidemiológico divulgado hoje pela Autoridade de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

Apesar do novo teste positivo, o número de casos ativos do surto diminuiu para 130 (eram 131 na sexta-feira), o que se explica com dois novos casos curados na comunidade, que elevam para 16 o número total de casos curados relacionados com este surto.

Foi também o terceiro dia consecutivo sem registo de novos casos de infeção na comunidade e o segundo sem registo de qualquer vítima mortal num surto que já causou a morte a 16 pessoas (14 utentes, um funcionário do lar e uma pessoa da comunidade).

Assim, no que diz respeito ao lar da FMIVPS mantêm-se 66 casos ativos (14 óbitos) entre os utentes e 20 entre os profissionais (um óbito e cinco curados), enquanto na comunidade há a registar 44 casos ativos (um óbito e 11 curados).

[Notícia atualizada às 14h00]