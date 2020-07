Decisão de Trump em comutar sentença de amigo e conselheiro vai ser investigada

O Partido Democrata anunciou que vai investigar os motivos e as circunstâncias da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em comutar a pena de prisão de 40 meses do amigo e antigo conselheiro Roger Stone.

Duas comissões da Câmara dos Representantes, que é controlada pelos Democratas, vão solicitar informações aos serviços jurídicos da Casa Branca sobre as circunstâncias que levaram à comutação da sentença de Stone, além de documentos do Departamento de Justiça relacionados com o caso do antigo consultor político, condenado na sequência da investigação à interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016.