Baleado presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique

O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Agostinho Vuma, foi baleado este sábado em Maputo, capital moçambicana, e está hospitalizado, anunciaram empresários membros da organização.

O dirigente da principal confederação patronal de Moçambique foi baleado por desconhecidos e está a ser assistido no serviço de urgências do Instituto do Coração (Icor).

À porta da unidade estão reunidos vários empresários a aguardar informações sobre o estado de saúde de Agostinho Vuma, que, segundo referem, entrou consciente.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou uma conferência de imprensa para breve para prestar informações sobre o assunto.