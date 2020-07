Sporting de Braga vence Paços de Ferreira com “hat-trick” de Paulinho

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira na visita ao Paços de Ferreira, por 5-1, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o avançado português Paulinho a apontar um “hat-trick”.

Paulinho é o terceiro jogador a apontar um “hat-trick” esta temporada, depois de Taremi (Rio Ave) e Zé Luís (FC Porto), com golos aos 03 e 34, ambos de grande penalidade, e depois aos 38, com os outros tentos do Sporting de Braga a serem apontados por Ricardo Horta (47) e Galeno (89), enquanto para o Paços de Ferreira marcou Uiton, aos 78.

Com a vitória desta sexta-feria, a segunda consecutiva, a equipa bracarense está em quarto lugar, com 56 pontos, a três do Sporting, enquanto o Paços de Ferreira está em 13.º, com 34, mais sete que o Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção.