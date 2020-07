Quais os impactos da pandemia nas famílias portuguesas?

O programa desta semana debate o impacto que a pandemia está a ter sobre as famílias portuguesas. Do ponto de vista financeiro e psicológico, as alterações foram muitas.

Neste Da Capa à Contracapa o jornalista José Pedro Frazão conversa com Margarida Cordo, psicóloga Clínica e da Saúde, Terapeuta Familiar e Psicoterapeuta. E com ‎Natália Nunes, Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da ‎DECO. Desde a declaração do estado de emergência, este gabinete atendeu milhares de famílias de todo o país a pedir ajuda.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.