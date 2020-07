“O Verão do Nosso Desconfinamento”. É o regresso dos espetáculos ao Teatro de Vila Real

“O Verão do Nosso Desconfinamento”. A iniciativa é o Teatro de Vila Real, que, até 8 de agosto, oferece vários espetáculos e uma diversidade de géneros, passando pelo cinema, teatro, poesia e música.

O nome do projeto é inspirado no título do romance “O Inverno do nosso descontentamento”, de John Steinbeck, que, por sua vez, se inspirou nas primeiras linhas da peça “Ricardo III”, de Shakespeare.

A programação, integralmente desenvolvida ao ar livre, terá por palco a praça cénica onde “estão garantidas as normas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS) para o regresso das atividades culturais”.

O cartaz conta com artistas nacionais e locais, dando continuidade a um trabalho de apoio a projetos de qualidade desenvolvidos em Vila Real.

O presidente da câmara, Rui Santos, explica que o cartaz conta com artistas nacionais e locais, dando “continuidade a um trabalho de apoio a projetos de qualidade desenvolvidos em Vila Real, como também para proporcionar um apoio económico a concidadãos que viram a sua atividade performativa suspensa”.

Haverá quatro sessões de cinema clássico e contemporâneo, em que uma das sessões musicada ao vivo, dois recitais de poesia, um monólogo de teatro e oito pequenos concertos de artistas locais e nacionais.

O autarca considera que em tempo de férias e numa altura em que se aposta essencialmente no turismo interno, “é importante possibilitar um programa na cidade que, à sua escala, possa ter algum efeito magnético e mediático, e se constitua num elemento diferenciador na escolha de destinos turísticos”.

A lotação dos espetáculos é limitada, de acesso condicionado, com lugares sentados, em cadeiras desinfetadas entre sessões e assegurando a distância entre lugares.

No espaço, estará disponível sinalética com as regras e as recomendações da DGS, bem como dispensadores de álcool-gel. É ainda recomendado o uso de máscara.