Jovens do Sporting podem crescer "caso o FC Porto seja campeão"

Rúben Amorim ficou satisfeito que o FC Porto não festejasse na quinta-feira o título de campeão nacional. O Sporting visita o Estádio do Dragão na próxima quarta-feira e os dragões só precisam de um empate para garantirem o título, uma pressão que fará os jovens dos leões crescer, segundo o técnico.

"Fico feliz que o FC Porto não seja já campeão, porque quero que os mais novos sintam essa pressão. Vamos jogar sempre para ganhar. Se o FC Porto for campeão, os jogadores devem sentir a festa do FC Porto, essa dor. O nosso objetivo é sempre ganhar, sabendo que um rival histórico pode fazer a festa connosco em campo", disse, em conferência de imprensa.

O Sporting visita o terreno do Estádio do Dragão na próxima quarta-feira, às 21h30. Apenas uma vitória dos leões adiará a festa do título do FC Porto.

Os leões venceram o Santa Clara, por 1-0, antes da visita ao terreno do FC Porto. Amorim acredita que a equipa tem de melhorar na definição, mas já olha para o clássico.

"As equipas estavam encaixadas no meio campo, mas uma estava a atacar e outra a defender. Temos de definir melhor, porque no último terço não estávamos a definir bem. Foi mais um passo no crescimento, conseguimos jogar mais subidos nas bolas paradas, agora é preparar o próximo jogo", diz.

Sporar não marcou e atravessa uma seca de golos, que, aos olhos de Rúben Amorim é "normal": "São muitos jogos seguidos e os avançados têm estas fases. Jogamos de uma forma completamente diferente do que ele estava habituado. Ele agora tem de jogar como um falso avançado e com o tempo ele vai melhorando, e com mais descanso também".