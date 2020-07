​Bruno Patacas: "Plantel do Sporting é curto para lutar pelo título na próxima época"

Bruno Patacas, antigo jogador do Sporting, aplaude a aposta de Rúben Amorim em jovens da formação do Sporting, no entanto, avisa para a necessidade do Sporting se reforçar, com vista à próxima época.

Em entrevista a Bola Branca, Patacas salienta que o plantel é curto e, só com os jovens do elenco atual, os leões não serão candidatos ao título.

"Olhando para o plantel do FC Porto e Benfica, não vou esconder que há uma diferença grande. Quando o Sporting lutou pelo título durante duas épocas seguidas, há três ou quatro anos atrás, tinha quatro ou cinco jogadores na seleção portuguesa e isso agora não acontece. Este era um bom momento para apostar nos jovens mas, para lutar pelo título na próxima temporada, este plantel é curto", assinala.

Ainda assim, Patacas elogia o trabalho de Rúben Amorim com os jogadores da formação do Sporting, apelidando o técnico de corajoso:

"É de louvar a coragem do Rúben e fico feliz que esteja a correr tudo bem. A formação dos clubes portugueses é boa e, estando a situação financeira cada vez mais difícil, a aposta nos jovens tem de ser o caminho. Mas é um risco apostar num jovem de 18 anos porque, se as coisas correm mal, há logo pressão. Sem público, talvez ajude a que se sintam mais à vontade. O Rúben e o Sporting estão no caminho certo."

Patacas espera dificuldades do Sporting com Santa Clara

Além de ser antigo jogador do Sporting, Bruno Patacas também jogou no Santa Clara, em 1999/00. Nesta entrevista a Bola Branca, alerta que o encontro entre ambas as equipas, a contar para a 31.ª jornada do campeonato, será difícil para os leões. Basta ver o exemplo da recente vitória da equipa açoriana em casa do Benfica.

"Vai ser um jogo muito difícil para o Sporting. O Santa Clara mostrou no Estádio da Luz que é uma belíssima equipa, bem orientada e com processos bem definidos. Joga de forma descontraída e, nesse sentido, pode criar alguns problemas ao Sporting", afirma.

O Sporting-Santa Clara está marcado para esta sexta-feira, às 19h15, no Estádio de Alvalade. Encontro à porta fechada, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.