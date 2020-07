Título preso por um ponto

Com os dois jogos de ontem à noite em Tondela e em Famalicão ficou ainda mais clarificada a questão do título de uma época atribulada que está agora mais perto do fim. Necessitando apenas de um ponto para recuperar o ceptro perdido para o Benfica há um ano, o Futebol Clube do Porto vai seguramente fazer a festa nas próximas terça ou quarta-feira.

Na Beira Interior, os portistas não tiveram uma primeira parte brilhante frente aos tondelenses, mas tudo se resolveu logo do dealbar do segundo tempo.

Um golo de Danilo, logo aos 47 minutos, dissipou dúvidas, e o vencedor do jogo passou a ter nome depois desse momento.

Em Famalicão, o Benfica voltou às exibições sem brilho. Ainda conseguiu adiantar-se com um golo de Pizzi aos 37 minutos, mas no último terço o seu já fraco futebol esfumou-se de todo, vindo ao de cima a formação que mais surpreendeu durante todo o campeonato. Um tendo de Guga viria a confirmar a justeza do empate final, e por aí se ficou a “nova” imagem de um conjunto em cacos, que na terça-feira enfrenta mais um teste muito complicado.

Para o Benfica, este parece ser, de facto, um campeonato que nunca mais acaba.

As trombetas ainda não puderam soar ontem à noite lá para os lados do Dragão, mas isso irá acontecer seguramente a meio de próxima semana.

Será um título justo? Diríamos que é o possível, por entre tantas atribulações.

Os problemas são por demais conhecidos, e se até 8 de março a competição maior do futebol português já decorrera sem brilho, depois disso a crise acentuou-se e alastrou mesmo a todas as equipas.