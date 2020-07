Hagia Sophia, em Istanbul, volta a ser uma mesquita

A Hagia Sophia, em Istanbul, vai voltar a ser uma mesquita, aberta à oração pública dos muçulmanos, anunciou esta tarde o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

A decisão de Erdogan de permitir a oração pública naquela que é uma das principais atrações turísticas na Turquia foi anunciada horas depois de o supremo tribunal turco ter declarado que o a decisão de 1935 para transformar a mesquita num museu era inválida, e que por isso o edifício mantinha o estatuto de edifício de culto muçulmanos.

Ambas as decisões, em conjunto, são mais um sinal do que tem sido chamado neo-Ottomanismo, isto é, o regresso da Turquia às suas raízes otomanas, afastando-se do republicanismo laicista introduzido por Kemal Ataturk depois da queda do Império Otomano.

A postura de Erdogan tem preocupado a comunidade internacional na medida em que tem levado a uma postura mais hostil nas relações com os vizinhos a sul, com intervenção direta no conflito da Síria e da Líbia e um clima de crescente islamização da sociedade e da vida política no país, com consequências para as comunidades cristãs e de outras minorias religiosas que vivem na Turquia.