Bispo do Porto preside à ordenação de seis novos presbíteros

"Um momento de gratidão pelos frutos recolhidos para a Igreja do Porto". O bispo D. Vitorino Soares, reitor do Seminário Maior do Porto, diz que a ordenação de seis novos sacerdotes, marcada para domingo, “é um momento de gratidão”.



“Nem contribuí muito porque é o primeiro ano que estou aqui no seminário,” diz, completando: "Acabo com agrado, com alegria, mas, sobretudo, com grande gratidão por recolher frutos que não são para mim."

D. Vitorino diz que “são frutos para a Igreja e em particular para a Igreja do Porto” que passará a contar com mais seis presbíteros, “três da diocese do Porto, dois do seminário missionário Redentoris Mater e um Dehoniano”.

Ouvido pela Renascença, o bispo auxiliar do Porto refere que “é sempre com muita satisfação” que se recebe o momento das ordenações. "Sentimos que a família continua a crescer, continua a renovar-se”, argumenta.

D. Vitorino Soares sublinha que essa família “é o seminário, é o conjunto dos párocos que acompanharam os seminaristas, é a comunidade onde cresceram na fé”, o que acaba por constituir "uma família alargada, que partilha, de facto, do mesmo acontecimento, porque o dom da vocação não é para o próprio é para todos".

"Todos nós que estamos mais próximos ou mais envolvidos sentimo-nos também mais próximos e por isso também partilhamos esse momento."

O bispo D. Vitorino Soares recorda que “é da diocese, é das famílias, é das comunidades que as vocações vão surgindo e vão naturalmente nascendo”. E por isso, o reitor do seminário deixa uma palavras “aos rapazes para que mantenham este entusiamo da vocação, esta alegria da vocação e este sentido de festa, porque a vocação e a ordenação não são apenas uma hora ou duas horas que ali vamos passar”. “A ordenação e a vocação é para toda a vida e é importante que este sentido e esta vida se mantenha todos os dias”, lembra.

Os seis padres e três diáconos vão ser ordenados no domingo, às 16h00, numa celebração presidida por D. Manuel Linda, com transmissão "online".

O reitor do seminário maior do Porto não dá grande relevo aos números até porque “os dados vão oscilando e é muito complicado falar de números e falar de futuro”. Ainda assim o bispo destaca o facto de, além daqueles que vêm do seminário médio, há uma outra metade que vem das comunidades e vem das famílias”.

D. Vitórino diz que este é um dado novo que também nos enche de esperança porque é mais uma possibilidade em termos de futuro vocacionais”.

Na celebração de domingo, para cumprir as regras definidas pela Direcção-geral da Saúde, o acesso à Sé será condicionado.

"Vamos manter as regras da DGS e, portanto, quem estará na catedral serão grupos representativos. Serão convidados, particularmente aqueles familiares directos dos candidatos; irmãos, pais e avós, quanto muito”, esclarece D. Vitorino.

"Vamos pedir às comunidades e a todos os outros que também gostariam de estar presentes que possam acompanhar através dos meios digitais, em particular do facebook da nossa diocese do Porto”, sublinha o bispo auxiliar.