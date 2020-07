2023 continua a ser a meta para deixar de ter sem-abrigo em Portugal

É muito mais difícil, a própria pessoa fica vulnerável a voltar à situação anterior. Estamos a trabalhar com situações complexas e a intervenção tem de ser integrada nas diferenças respostas, mas também integral: há que atender à dimensão física da pessoa, mas também à sua dimensão mental, psicológica e até, num sentido mais alargado, espiritual. Estas pessoas têm de ser integradas pela via da cultura, pela via dos laços afetivos e sociais, da integração na sua comunidade de vizinhos, de bairro, para poder ter aquilo que nos suporta a todos, e que na gíria chamamos a 'rede de suporte social', não ficar isolado.

Uma das ações que tivemos de interromper, mas que vamos retomar, é a formação de todos os técnicos que estão a intervir nesta área, exatamente sobre formas mais ágeis de referenciar as pessoas com esta dimensão de comorbilidade, que associa o facto de estarem sem teto a terem problemas de saúde mental. Durante a pandemia conseguimos, nos grandes centros, ter o apoio de médicos psiquiatras nas unidades de emergência que foram criadas. Depois é fazer o trabalho de encaminhamento para as respostas que já existem ao nível da saúde.

Mas, o investimento que é feito no terreno, para ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo, é proporcional ao que é feito na prevenção? Às vezes fica-se com a ideia de que há muito mais trabalho no terreno do que aquele que está por trás…

Já houve medidas muito concretas, como o prolongar de forma automática a renovação do Rendimento Social de Inserção (RSI), do subsídio social de desemprego, o facilitar o acesso ao próprio RSI a pessoas que caíram na situação de pobreza ultimamente. O facto de estarmos muito próximos e dependentes diretamente da pessoa do governo que tem esta pasta (a ministra do trabalho), permite trabalhar para que as medidas de proteção social sejam tão ágeis quanto possível, para que as pessoas não fiquem sem recursos e não caiam nesta situação extrema.

Em termos de meta não, em termos de etapas sim. Em março estava já com uma dinâmica muito interessante de visitar os locais todos que já têm núcleos de intervenção, isso teve de ser interrompido e só recentemente é que consegui retomar. Agora, a meta continua exatamente a ser a mesma: é trabalhar para que a nível local haja as condições mais adequadas possível para tirar da condição de sem-abrigo as pessoas que já estão nela, mas de preferência também começarmos a investir em condições de prevenção, para evitar que as pessoas cheguem a essa situação.

Henrique Joaquim destaca o trabalho realizado durante a pandemia, com a criação de 21 unidades de acolhimento de emergência. O desafio foi não deixar ninguém desprotegido, mesmo do ponto de vista da saúde, com resultados à vista: até hoje apenas foram reportados dois casos de Covid-19. E fala de projetos como o “Housing First”, que já estão a permitir a muita gente mudar de vida.

Assistente Social, ligado durante anos à Comunidade Vida e Paz (do Patriarcado de Lisboa), Henrique Joaquim é desde janeiro deste ano o gestor da Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo, na dependência direta da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia diz que a pandemia já obrigou a rever etapas do plano, mas não a meta de 2023 para tirar da rua quem ainda se encontra em situação de sem-abrigo. Até porque não tendo metas, diz, se corre o risco de “normalizar” uma situação que “nunca pode ficar normalizada”, nem é irreversível.

Queremos prevenir que este movimento - muito positivo e significativo, de pessoas que aderiram à respostas de emergência -, queremos evitar que estas pessoas voltem outra vez à condição de sem-abrigo e aproveitar esse élan que foi criado , para elas transitarem seja para o “Housing First” seja para habitação partilhada, conforme o perfil. Serão as equipas que estão lá diariamente com as pessoas que vão adequar qual é a melhor solução para cada perfil.

Esta implementação, quer do projeto “Housing First”, que é a resposta individualizada, quer dos apartamentos partilhados -, que para nós é importante, porque é complementar e vai responder a outro perfil -, quer o levantamento dos danos, estas três etapas, digamos assim, vão estar concluídas em simultâneo. As respostas habitacionais, os processos burocráticos e administrativos estarão feitos já este mês, estão a decorrer os dos apartamentos partilhados, e os do “Housing First” estão em processo de entregar a documentação. Portanto, durante o mês de julho umas candidaturas entrarão em velocidade de cruzeiro. Os apartamentos partilhados, durante julho, agosto, deverão entrar em funcionamento. Até ao final do ano estarão em velocidade de cruzeiro.

Os centros de acolhimento?

Sim, foram unidades de emergência. Gosto mais de lhes chamar unidades, porque nem todos foram espaços físicos como centros de acolhimento: tivemos parques de campismo, tivemos pavilhões polidesportivos. Foi o que as equipas locais, juntamente com as autarquias, conseguiram disponibilizar para responder tão rápido quanto possível, e aceitámos todos este grande desafio que foi não deixar essas pessoas desprotegidas. Implicou, em certa medida, acolhê-las e na altura disseram-nos: ‘mas, estão a mandar cada pessoa para casa e vocês estão a juntar as pessoas?”. Sim, estamos a juntar, mas porque temos de manter o contacto com elas, elas têm a ser apoiadas mais do que nunca. Também têm de ser protegidas, do ponto de vista da saúde, desta doença em concreto. Tivemos de lhes dar informação e formação, sensibilizar para a higiene, para a etiqueta respiratória, como todos nós tivemos de ser formados. O que garantimos foi que nessas unidades, foram respeitadas as regras de segurança.

Esses espaços foram sempre criados com o apoio da Proteção Civil local, com as orientações da Direção-Geral de Saúde, com as orientações que a própria estratégia nacional elaborou, para todas as equipas locais terem como referência, e com um contacto muito próximo meu, com cada uma das equipas, um contacto diário, às vezes mais do que uma vez ao dia. O desafio era aproximarmo-nos das pessoas, mas protegê-las também do ponto de vista da saúde, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

Nas situações mais críticas recorremos ao apoio das Forças Armadas, que foi extraordinário e que permitiu que algumas das organizações que trabalham muito com voluntários, e que tiveram redução de pessoas, permitiu um ajustamento. Hoje já está tudo mais normalizado.

Quantas pessoas foram acolhidas nestes centros?

Foram acolhidas mais de 500 pessoas, sendo que a maioria delas, as que vieram a estes centros, muitas já eram pessoas em situação de sem-abrigo.

Há alguns dados sobre o impacto da doença na população sem-abrigo?

Aconteceu uma situação extraordinária, que do meu ponto de vista tem duas hipóteses explicativas, que se complementam. Até à data de hoje, temos reportados dois casos positivos e um deles nem foi numa das unidades de emergência, foi numa unidade que já existia, mas que foram tratados de acordo com o protocolo segurança da Direção-Geral de Saúde, a situação foi sinalizada.

Um dos critérios destas unidades era que em todas era feito o despiste dos sintomas da doença, para detetar o mais precocemente possível alguns desses casos. Foi aí que apareceram essas duas situações.

E são dados credíveis?

Sim. O que isto revela, do meu ponto de vista, é que houve um trabalho extraordinariamente bem feito pelas equipas locais em conjunto – foram os técnicos, mas também a Proteção Civil, os serviços de saúde que apoiaram estas equipas, foram as autarquias, sejam as câmaras ou as próprias juntas de freguesia.

A segunda hipótese que eu coloco é ao nível comportamento. É normal que em mais de 500 pessoas haja comportamentos às vezes menos adequados, mas, de uma forma generalizada, as próprias pessoas em condição de sem-abrigo adotaram e interiorizaram muito bem os comportamentos de proteção, quer de higiene, quer de aceitar o despiste diário dos sintomas. Eu acho que isto permitiu que, até hoje, não tivéssemos, felizmente, nenhum surto nesta população, nem nos voluntários ou profissionais que trabalham com estas pessoas.