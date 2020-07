​Prima Mara não está surpreendida com o sucesso de Fábio Vieira no FC Porto

Fábio Vieira é o jogador do momento no FC Porto. A treinadora da equipa feminina do Lourosa, Mara Vieira, prima do médio dos dragões, encara com normalidade a afirmação de Fábio por conhecer o potencial do jovem médio.

O jovem jogador de 20 anos voltou a marcar ontem. Saltou do banco para marcar de penálti ao Tondela. Também tinha entrado para marcar de livre frente ao Belenenses, na jornada anterior.

Dois golos em dois jogos para o jogador que foi campeão europeu pelo FC Porto na UEFA Youth League. Em entrevista a Bola Branca, Mara Vieira revela que já deu os parabéns ao primo pelas recentes exibições.

"Vamos falando de vez em quando e já mandei uma mensagem a dar-lhe os parabéns. O processo tem de ser vivido com normalidade, o Fábio Já começou a carreira há muitos anos e eu conhecia o seu potencial. Não é de agora que aparece a sua qualidade mas é claro que os jovens precisam de oportunidades e o Sérgio Conceição tem dado", confidenciou nesta entrevista.

Satisfação pelo primo Fábio, mas por toda uma geração de jogadores

Mara Vieira mostra satisfação pelo momento de Fábio Vieira e realça a importância, para o Porto, do lançamento de jovens jogadores na equipa principal.

"Estou contente pelo Fábio, acho que é um bom momento para ele e para toda uma geração de jogadores do FC Porto. Tenho um carinho especial pelo Fábio por ser da minha família mas fico satisfeita por todos. O Fábio tem sido feliz, é importante que os jovens se sintam úteis e que tenham um bom desempenho. E importante, também, para o FC Porto que está prestes a sagrar-se campeão nacional", acrescentou, nestas declarações.

Mara Vieira destaca a relevância para os jovens jogadores de somar minutos. Os atletas da formação que Sérgio Conceição tem lançado na primeira equipa já mostraram potencial mas precisam de jogar, no FC Porto ou fora

"Eles têm um grande potencial e têm dado boa resposta no FC Porto. Não se sabe se o futuro deles será no clube mas existe a expectativa de construírem boas carreiras. Ainda têm de trabalhar muito e um longo caminho pela frente", concluiu.