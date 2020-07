FC Porto recebido em festa no Dragão

Várias dezenas de adeptos do FC Porto receberam a comitiva dos dragões em euforia depois da vitória dos azuis e brancos em Tondela.

Com o triunfo da equipa (3-1) e o empate do Benfica em Famalicão, o 29.º título para o FC Porto ficou a um ponto de distância.

Com bandeiras, faixas e artefactos pirotécnicos, os adeptos juntaram-se para festejar nas imediações do estádio do Dragão.

Os adeptos ainda esperaram que presidente, treinador e jogadores deixassem o estádio para voltarem a saudá-los.

O FC Porto venceu em Tondela, por 3-1, com golos de Danilo Pereira, Marega e Fábio Vieira.