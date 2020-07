FC Porto arranca preparação para o clássico sem Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira lesionou-se em Tondela e desfalca o regresso aos trabalhos do FC Porto. O médio fez apenas tratamento a uma lesão muscular na face posterior da coxa direita.

O resto do plantel voltou aos trabalhos, menos de 24 horas depois da vitória por 3-1 em casa do Tondela. Marcano, que está afastado no que resta da temporada devido a uma lesão no joelho, também fez apenas recuperação.

O plantel portista tem folga no sábado e volta aos treinos no Olival este domingo, às 10h30.

O clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença. Os dragões apenas precisam de empatar para selar o título de campeões nacionais.