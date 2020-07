Vila Real. Incêndio e atropelamento mortal ainda em investigação

A Polícia Judiciária continua a investigar as circunstâncias em que ocorreu o incêndio da semana passada em Gache, no distrito de Vila Real, na sequência do qual uma mulher foi mortalmente atropelada por uma viatura dos Sapadores Florestais.

A investigação prossegue, mas uma coisa parece certa. Ao contrário das informações iniciais avançadas à Renascença por operacionais no terreno, a vítima não foi a responsável pela queima agrícola, que deu origem ao incêndio.

A mulher era vizinha do presumível autor dessa queima, tendo sido atropelada junto ao terreno em causa, quando tentava ajudar a combater as chamas.

A Judiciária investiga a alegada prática de um crime de incêndio florestal, mesmo que negligente, mas tenta também perceber as circunstâncias em que ocorreu o acidente fatal com a viatura dos Sapadores Florestais do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

Neste segundo caso, o processo tem estado a cargo da GNR.