Startup de Braga cria dispositivo de higienização contra a Covid-19

Chama-se Gino. É um dispositivo de higienização de ar pessoal que “tem mostrado resultados no combate contra a Covid-19”. O dispositivo foi desenvolvido pela Smart Separations, da comunidade da Startup Braga, que projeta comercializá-lo a partir de novembro.

De acordo com a startup incubada no hub de inovação da InvestBraga, o dispositivo que utiliza a tecnologia ViraTeq(tm), “permite destruir, de acordo com estudos científicos, vírus, bactérias e fungos que estejam no ar, incluindo o SARS-CoV-2”.

O Gino incorpora um filtro com um revestimento antimicrobiano, não recorrendo a qualquer tipo de luz e tendo, por isso, um baixo consumo de energia.

Segundo o CEO da Smart Separations, Hugo Macedo, o Gino é “a solução ideal para estabelecimentos comerciais como cafés e restaurantes, escritórios e empresas, assim como para espaços dedicados à saúde e ao repouso”, permitindo a convivência entre o ser humano e o aparelho.

“De design elegante e discreto”, o aparelho purificador de ar poderá ser adquirido através da Kickstarter, “uma plataforma que visa o financiamento de projetos criativos e inovadores, onde é dada a possibilidade de o cliente reforçar o seu apoio ao projeto, através da doação de verbas que permitam o desenvolvimento do projeto”, esclarece a startup bracarense.