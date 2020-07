​“Parques infantis devem manter-se encerrados”, diz DGS

A Direção Geral da Saúde (DGS) considera que os parques infantis devem continuar fechados. Várias câmaras municipais já abriram esses equipamentos ao público, algumas há mais de um mês. Mas, em resposta a uma pergunta escrita da Renascença, a autoridade sanitária vem dizer que os parques para crianças devem estar encerrados.



“Os parques infantis são locais nos quais o contacto com superfícies comuns é inerente ao fim para o qual se destinam. Estes locais, propiciam ainda o cruzamento entre crianças que circulam entre equipamentos do parque”, considera a DGS na resposta enviada à Renascença.

“Tendo em conta a avaliação de riscos efetuada e os fatores referidos, a Direção-Geral da Saúde considera que, no atual contexto epidémico, os parques infantis devem manter-se encerrados”, conclui a autoridade sanitária.

A resolução do Conselho de Ministros publicada no dia 26 de junho determina que os “parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças” devem continuar encerrados.

Contudo, várias câmaras já determinaram a abertura dos parques infantis. Por exemplo, a Câmara do Porto, num despacho de 8 de maio, determinou a abertura desses espaços no dia 18 do mesmo mês. E o mesmo aconteceu noutros municípios da Área Metropolitana do Porto.

Em muitos outros municípios, os parques infantis continuam vedados com baias. Também há concelhos, como o de Lisboa, onde a maioria dos parques infantis continuam fechados, mas alguns estão a ser usados por terem sido retiradas as baias e não haver policiamento.