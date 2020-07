Loures vai contar autocarros para fiscalizar oferta de transporte no município

Veja também:

O concelho de Loures vai apostar em ações próprias de fiscalização da oferta do transporte rodoviário, já depois de um reforço do número de carreiras. No final da reunião desta sexta-feira com o primeiro-ministro, o autarca Bernardino Soares adiantou que essa vai ser mais uma medida específica para procurar disseminar os focos de contágio do novo coronavírus.

O transporte rodoviário tem sido apontado como um dos principais focos de propagação da Covid-19 e a autarquia de Loures vai partir para ações de fiscalização no terreno.

“Vamos colocar técnicos nossos, nas paragens, a contar os autocarros para percebermos, sobretudo nas horas de ponta, onde há maiores concentrações, sobretudo nos pontos que sabemos serem os mais sensíveis”, assim adiantou o autarca de Loures, Bernardino Soares, no final da reunião de hoje com o primeiro-ministro, António Costa, para avaliar o contexto epidemiológico da pandemia.

O presidente do município diz que, apesar de um aumento para 90 por cento da oferta, é preciso perceber se esse valor está a ser cumprido e se é suficiente. O autarca admite que os reportes feitos pelas operadoras de transporte, “talvez não sejam totalmente explícitos nesta ocasião”.

O autarca aproveitou a reunião de hoje com António Costa para transmitir ao Chefe de Governo uma necessidade urgente no reforço das equipas multidisciplinares no terreno, que verificam quem necessita de apoios, a nível alimentar, de saúde, da segurança social ou de realojamento.

Face à manutenção da situação de calamidade nas duas uniões de freguesias mais atingidas pela pandemia, Bernardino Soares, entende ser a decisão mais adequada. “Os dados que temos evidenciam uma estabilização do número de novos casos e a diminuição do número de casos ativos, o que são perspetivas animadoras mas, não suficientes para nos deixarem completamente descansados”, sublinha.

O autarca manifesta ainda preocupação com a alteração de focos muito precisos para uma maior dispersão, no município, o que irá conduzir a novas formas de intervenção.

Segundos os dados mais recentes, Loures contabiliza 453 casos ativos do novo coronavírus, 17 deles sinalizados em lares. O município tem ainda perto de uma dezena de pessoas em alojamentos temporários, por falta de condições próprias de isolamento.

Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro considerou "prematuro" aligeirar as medidas de contenção da pandemia. Ao mesmo tempo, defendeu que está a resultar a metodologia de combate à Covid-19 nas zonas a Área Metropolitana de Lisboa mais atingidas. António Costa remeteu, para a próxima segunda-feira, uma avaliação global dos municípios mais afetados.