Loures regista diminuição de 25% dos casos ativos de Covid-19 na última semana

Depois de já ter estado em Sintra e na Amadora, António Costa quer agora avaliar a resposta que tem estado a ser dada à pandemia, no concelho de Loures. Os últimos números conhecidos davam conta de mais de 1.900 casos, sendo este o terceiro concelho mais afetado pela pandemia em todo o país.

No entanto, estes dados já têm uma semana, porque o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) deixou de atualizar as estatísticas por concelho, nos últimos dias, sem previsão de quando voltarão a divulgar estes números.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, descreve uma evolução positiva do cenário vivido no concelho, nas últimas semanas, sublinhando que ainda é preciso reforçar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

“Houve uma diminuição de 25% dos casos ativos, na última semana, devido ao trabalho que tem sido feito. Nos principais focos, há uma clara descida de casos e há uma disseminação no resto da comunidade, mas sem focos significativos. É uma evolução positiva, mas é preciso atenção”, descreve. “Nos últimos 15 dias, houve uma descida no número de casos, com algumas oscilações”.