​Há mais de 100 surtos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que há, neste momento, 107 surtos ativos em Lisboa e Vale do Tejo. O número foi avançado na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia em Portugal.

A governante adiantou que há 161 surtos em todo o país, sendo 27 a Norte, 10 no Centro, 107 em Lisboa e Vale do Tejo, 5 no Alentejo e 12 no Algarve.

Na conferência de imprensa, a ministra Marta Temido reconheceu que “está a custar reverter” o avanço da doença no país.

A situação epidemiológica do país, adiantou, “permanece marcada pela força do impacto dos números da região de Lisboa e Vale do Tejo, concretamente na zona norte da área metropolitana de Lisboa e em 19 freguesias”, onde se registam mais casos de infetados com o novo coronavírus.

Tendo por base a análise da taxa de incidência dos últimos 14 dias, Marta Temido considerou que “essa evolução mostra uma certa constância, com uma ligeira redução em alguns concelhos e freguesias ou pelo menos com alguma alteração nessa mesma incidência”.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o risco de transmissibilidade (RT), o número médio de casos secundários resultantes de uma pessoa infetada, “subiu ligeiramente”, no período entre 03 e 07 de julho, situando-se em um.

O mais elevado RT concentra-se na região norte (1,12), seguida pela região centro (1,06), pela região de Lisboa e Vale do Tejo (0,98), Alentejo (0,95) e Algarve, cujo risco de contágio se situa em 0,81.

“Este valor nacional (um) indica, mais uma vez, que o número de novos casos a cada geração é aproximadamente constante o que mostra a necessidade de continuar a trabalhar”, frisou a ministra.

Questionada sobre se as autoridades de saúde equacionariam obrigar o uso generalizado de máscara em Lisboa, a ministra lembrou que o uso deste método de barreira já é obrigatório em muito locais e que para já não sentem “necessidade de outras medidas”.

Portugal regista mais duas mortes relacionadas com a Covid-19, em relação a quinta-feira, e mais 402 casos de infeção, dos quais 342 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário da DGS, o total de mortos desde o início da pandemia é agora de 1.646 e o total de casos confirmados é de 45.679.