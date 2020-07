Fogo de São João da Pesqueira com três frentes ativas

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde em Riodades, no concelho de São João da Pesqueira, continua com três frentes ativas, sem colocar povoações em risco, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

No combate às chamas encontram-se sete meios aéreos, 249 operacionais e 72 viaturas, referiu a mesma fonte, em declarações prestadas à agência Lusa cerca das 20h00.

"Está a ser feito o reforço de meios de Aveiro, Coimbra e Guarda", explicou.

O fogo, que lavra numa zona essencialmente de mato, teve início cerca das 14h00.