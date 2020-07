Covid-19 em Loulé. Utentes e funcionários de lar testados

Na nota, a autarquia esclarece que se tratam de “testes preventivos” promovidos pela Câmara Municipal, “em estreita articulação com a autoridade de saúde pública do concelho”.

Na sequência deste novo caso confirmado de infeção, vão ser testadas 250 pessoas entre funcionários e utentes, esta sexta-feira. Os resultados dos testes, que serão realizados por três equipas do Algarve Biomedical Center (ABC), deverão ser conhecidos ao longo do dia.

Uma funcionária do lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, no Algarve, testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada em comunicado no site da autarquia, na quinta-feira.

“Suspendemos as visitas nos lares porque estamos perante alguns surtos, nomeadamente, como se sabe, o de Reguengos de Monsaraz, que já manifesta episódios, quer no concelho, quer na cidade de Évora”, justifica o provedor da SCM.

Ainda na quinta-feira, o Ministério Público (MP) indicou que "está a proceder a averiguações" sobre o surto de Covid-19 que surgiu num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, que já provocou 16 mortos.

Questionado pela agência Lusa sobre a eventual abertura de um inquérito, o magistrado do MP coordenador da Comarca de Évora respondeu: "O Ministério Público está a proceder a averiguações sobre o assunto e situação em causa".

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, com um total, segundo dados da última quinta-feira, de 131 casos ativos, 16 mortos e 14 pessoas curadas (cinco funcionários do lar e nove pessoas da comunidade).