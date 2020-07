Novo recorde diário. EUA registam 61.790 casos em 24 horas

Os Estados Unidos registaram 61.790 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde diário no país que é de longe o que tem mais infeções no mundo, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

No mesmo período, o país registou ainda 1.011 mortes.

Desde o início da pandemia, segundo o balanço a agência de notícias Efe, regista 133.106 óbitos e 3.108.141 casos confirmados.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O número de casos diários voltou a ser superior a 60.000 (pela segunda vez esta semana) como resultado do surto de infeções nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia.

Contudo, Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 399.513 casos confirmados e 32.283 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido, Itália e México.

Segue-se Nova Jersey, com 15.448 mortos, Massachusetts, com 8.268, e Illinois, com 7.329.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque com 298.338, o Texas em terceiro com 233.755 e a Florida em quarto com 232.718.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.