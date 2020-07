Sporting e Braga prosseguem luta pelo terceiro lugar

O Sporting e o Sporting de Braga prosseguem, esta sexta-feira, a luta pelo terceiro lugar na I Liga, com os leões a receberem o Santa Clara e os arsenalistas a deslocarem-se a Paços de Ferreira, na 31.ª jornada.

Na véspera, o FC Porto ficou a um ponto do título, ao vencer em Tondela por 3-1, beneficiando do empate 1-1 do Benfica em Famalicão. O Sporting, terceiro classificado, com mais três pontos que o Braga, quarto, recebe uma das equipas sensação da prova. Apesar de ter perdido nas duas rondas anteriores, o Santa Clara já foi à Luz vencer o Benfica, por 4-3.

Em Paços de Ferreira, o Braga vai tentar não ceder terreno para os lisboetas, mas encontra pela frente uma equipa quase livre da descida e que vai tentar ficar definitivamente com a sua situação salvaguardada.

O dia fica completo com mais um encontro. O Vitória de Guimarães ainda tenta chegar à zona de acesso à Liga Europa Para se manter na corrida, precisa de vencer na receção ao tranquilo Gil Vicente.

Programa e resultados da 31.ª jornada da I Liga:

Quarta-feira, 8 de julho:

Boavista – Marítimo, 0-1

Desportivo das Aves – Vitória de Setúbal, 1-0

Quinta-feira, 9 de julho:

Rio Ave – Portimonense, 2-1

Tondela – FC Porto, 1-3

Famalicão – Benfica, 1-1

Sexta-feira, 10 de julho:

Vitória de Guimarães – Gil Vicente, 17h00

Sporting – Santa Clara, 19h15

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 21h30

Sábado, 11 de julho:

Belenenses SAD – Moreirense, 19h15 (Cidade do Futebol)