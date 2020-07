Natxo González: "Somos os mais pequeninos da Liga, vamos brincando com o fogo"

Natxo González lamentou que o Tondela volte a estar em situação de aperto, após a derrota (1-3) com o FC Porto. Os beirões estão no 13.º lugar do campeonato, com três pontos de vantagem sobre a linha de água.

"Somos os mais pequeninos da I Liga. Cada ano é o mesmo e a cada ano vamos brincando com o fogo, até o dia em que nos poderemos queimar. Temos de ser mais ambiciosos e não aceitar o que temos", salientou o técnico tondelense, em conferência de imprensa, no final da partida.



Ainda assim, Natxo González transmitiu uma mensagem de esperança: "Acredito que o futebol nos vai dar o que estamos a merecer."

Sobre o jogo com o líder do campeonato, Natxo referiu que "um treinador tem de retirar coisas boas e más" de um jogo e salientou o facto de o Tondela ter estado "tão perto de poder empatar" o encontro.

"Competimos muito bem e o jogo desnivelou-se por um canto, que era a única maneira de o FC Porto fazer danos até ao momento, porque não estava a criar situações de golo, exceto na bola parada. É muito poderoso e seguiu em frente. Tivemos uma grande capacidade de reação e estivemos tão perto de poder empatar, portanto, o importante era competir bem como estamos a fazer e, se somássemos algo, seria uma bomba emocional. Não somando, mantemos a tranquilidade", vincou.



O treinador espanhol garantiu que o Tondela não termina o jogo com amargura: "Não ficamos frustrados, porque era muito difícil pontuar com o FC Porto. Era muito difícil o Tondela conseguir 'sacar' algum ponto."