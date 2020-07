João Henriques muito satisfeito por garantir manutenção histórica no Santa Clara

João Henriques está muito satisfeito por ter alcançado uma manutenção histórica ao serviço do Santa Clara, que vai permitir à equipa açoriana marcar presença pela terceira época consecutiva na I Liga pela primeira vez na história do clube.

No entanto, o técnico já coloca o foco em bater o recorde de pontos do clube no primeiro escalão, 42. A três jornadas do fim, o clube soma 38 pontos.

"O nosso primeiro objetivo foi ontem conseguido com muito mérito, é um grande destaque para o Santa Clara. Queremos terminar com chave de ouro com o nosso segundo objetivo. São nove pontos que faltam e que queremos conquistar", disse, à Sport TV.

O técnico está em final de contrato com o clube e garante que ainda não há decisão em relação ao seu futuro.

"O ciclo de duas épocas vai terminar. Está combinado que vamos reunir e conversar sobre o que foi feito e depois veremos se o melhor para as duas partes é a continuidade, ou não, deste casamento", diz.

O Santa Clara está numa fase negativa, com três derrotas consecutivas, e justifica o momento com o confinamento a que a equipa está obrigada no estágio em Lisboa, na Cidade do Futebol.

"A equipa sofre um bocado com o confinamento. Vamos contrariar isso e continuar focado para estas três jornadas. Queremos chegar a esses 42 pontos e não vamos deitar a toalha ao chão", diz.

A equipa de João Henriques perdeu em Alvalade por 1-0, e João Henriques recorda uma partida sem oportunidades para os dois lados.

"Houve um remate no jogo todo enquadrado e foi o golo. A equipa fechou bem os espaços, organizada e a dificultar o que o Sporting gosta de fazer. Não fomos tão assertivos como gostamos de ser e permitimos ao Sporting ter bola. Isso foi concedido por nós para chegar à finalização na transição, mas não conseguimos. Mérito dos adversários", termina.