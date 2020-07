Gil Vicente marca dois nos descontos e impõe derrota ao Vitória de Guimarães

O Gil Vicente foi até ao Estádio D. Afonso Henriques vencer, por 2-1, contra o Vitória de Guimarães, resultado que coloca em cheque as aspirações europeias da equipa vimaranense e que garante a permanência na I Liga à equipa de Barcelos.

A equipa da casa abriu o marcador aos 63 minutos, por Bruno Duarte, depois de uma jogada individual de Marcus Edwards.



O jogo estava já nos descontos e Rúben Ribeiro, reforço de janeiro do Gil Vicente, empatou a partida, aos 93 minutos. Pouco depois, aos 99, Kraev fechou o resultado.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães atrasa-se na luta pela qualificação europeia e não aproveita o empate do Famalicão contra o Benfica. O

A equipa de Ivo Vieira soma os mesmos 46 pontos e continua no sétimo lugar, a nove do Famalicão e a quatro do Rio Ave, que ocupa o último lugar europeu.

Já o Gil Vicente garante a manutenção na I Liga, numa época em que subiu diretamente do Campeonato de Portugal. A equipa de Vítor Oliveira soma 39 pontos e sobe ao nono lugar da tabela.