Real Madrid vence Alavés e pode ser campeão já na próxima jornada

O Real Madrid venceu, esta sexta-feira, o Alavés, por 2-0, e está cada vez mais perto do título de campeão espanhol.

Karim Benzema abriu o marcador aos 11 minutos, através de uma grande penalidade. Marco Asensio, assistido pelo avançado francês, dilatou a vantagem, aos 50 minutos de jogo.

Com três jornadas por disputar, o Real Madrid lidera com mais quatro pontos de vantagem do que o Barcelona. Se o Real Madrid vencer o Granada e o Barcelona não vença o Valladolid, o título fica entregue.

Outros resultados

Real Sociedad 2-3 Granada