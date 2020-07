Porto e Guimarães não vão receber oitavos de final da Liga dos Campeões

A UEFA confirmou, esta sexta-feira, que os jogos que faltam da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões vão jogar-se no terreno das equipas visitadas, como inicialmente previsto, e não no Porto e Guimarães, cidades acauteladas para receber as partidas em causa.

No site oficial, o organismo que rege o futebol europeu anunciou que, de acordo com "o princípio da justiça desportiva e considerando as condições atuais", que ditam que "é possível os clubes visitantes viajarem sem restrições", é viável realizar os jogos nas cidades originais. A medida aplica-se, também, aos jogos que faltam dos oitavos de final da Liga Europa.

Ainda há quatro quarto-finalistas da Liga dos Campeões por definir, em virtude da paragem das competições europeias, devido à pandemia do novo coronavírus. Quando a UEFA interrompeu todas as provas, faltava jogar a segunda mão de quatro dos oito duelos dos oitavos de final.

No primeiro jogo, o Manchester City tinha vencido (1-2) no terreno do Real Madrid, a Juventus tinha perdido (1-0) em Lyon, o Bayern de Munique tinha goleado (0-3), fora, o Chelsea, e o Barcelona tinha empatado (1-1) em Nápoles. A UEFA decidiu que estas eliminatórias se decidirão todas nos estádios originais: Manchester, Turim, Munique e Barcelona, a 7 e 8 de agosto.

Na Liga Europa, falta disputar os dois jogos do Inter de Milão-Getafe e o Sevilha-AS Roma. Também falta a segunda mão do LASK-Manchester United, Eintracht Frankfurt-Basileia, Istambul-Basaksehir-Copenhaga, Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk, Olympiacos-Wolverhampton e Rangers-Bayer Leverkusen, a 5 e 6 de agosto.

A final a oito da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa, entre Luz e Alvalade, de 12 a 23 de agosto.