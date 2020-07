Nuno Espírito Santo foi o melhor treinador da Premier League em junho

Nuno Espírito Santo foi eleito o melhor treinador do mês de junho na Premier League.

O médio português do Manchester United é apenas o (...)

Atualmente, o a equipa de Nuno Espírito Santo ocupa a sexta posição da Premier League, com 52 pontos, menos seis que o Manchester United, quinto classificado, e mais um que o Sheffield United, sétimo.



Portugal fez o pleno nos prémios dos melhores do mês do campeonato inglês, em junho. Bruno Fernandes, médio internacional português do Manchester United, venceu o galardão para o melhor jogador.