Liga dos Campeões. João Félix joga em Alvalade, Neymar e Mbappé na Luz

A UEFA divulgou, esta sexta-feira, a distribuição dos jogos da final a oito da Liga dos Campeões pelos Estádios de Alvalade e da Luz, além da final, que já se sabia que teria lugar no estádio do Benfica.

De acordo com o site oficial do organismo, serão jogados na Luz os duelos dos quartos de final entre Atalanta e Paris Saint-Germain, e Nápoles/Barcelona e Chelsea/Bayern. Ou seja, o estádio do Benfica vai receber Neymar e Mbappé e ainda pode acolher estrelas como Messi e Lewandowski.

No estádio do Sporting, jogam-se o Leipzig-Atlético de Madrid e o Manchester City/Real Madrid-Lyon/Juventus. Quer isto dizer que João Félix vai jogar em Alvalade e Cristiano Ronaldo pode voltar à casa onde "nasceu". Também poderemos ver Guardiola e Bernardo Silva no relvado do leão.

Alvalade também recebe a meia-final entre Atalanta/PSG e Leipzig/Atlético, ao passo que a Luz recebe o duelo entre Real/City/Juventus/Lyon e Nápoles/Barcelona/Chelsea/Bayern. Poderá haver um Ronaldo-Messi no palco da águia. Ou um Messi-Guardiola.

A final, como já era sabido desde o início, será disputada no Estádio da Luz, a 23 de agosto, um domingo, às 20h00. Cristiano Ronaldo ou Bernardo Silva poderão ter pela frente João Félix.

Recorde o sorteio da "final eight" da Liga dos Campeões.